Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко і міністр енергетики Німеччини Катеріна Райхе (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Константин Широкун

Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро, який буде направлений на відновлення пошкодженої енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції", - заявила Свириденко.

Вона також зазначила, що на зустрічі з міністром енергетики Німеччини Катеріною Райхе обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості.

"Домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між нашими компаніями", - додала прем'єр-міністр.

Вона також повідомила, що Україна запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів – за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

"Сьогодні макрофінансова підтримка є особливо важливою, і наші німецькі партнери підтримують будь-який шлях, який дозволить використати ці активи для допомоги Україні та якнайшвидше завершити війну", - підкреслила Свириденко.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Також Клінгбейль зазначав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

Окрім того, повідомлялось, що протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.

