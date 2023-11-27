Німеччина виділила фінансову допомогу на ремонт енергомереж України

Німеччина сьогодні, 27 листопада, анонсувала виділення фінансової допомоги "Укренерго". Йдеться про 300 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера .

"Спираючись на наше довгострокове партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро на ремонт і модернізацію мережі", - йдеться в повідомленні.

Посол зазначив, що "Укренерго" є одним з основних бенефіціарів німецького внеску в розмірі 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Фото: Зустріч (twitter.com/MJaegerT)

"Разом ми підтримуємо світло", - додав Єгер.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро для цього планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.