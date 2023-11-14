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Уряд Німеччини вирішив подвоїти військову допомогу Україні 2024 року

Берлін, Вівторок 14 листопада 2023 13:54
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Уряд Німеччини вирішив подвоїти військову допомогу Україні 2024 року Фото: допомога Україні від Німеччини у 2024 році буде подвоєно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Проект федерального бюджету Німеччини на 2024 рік містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коаліція канцлера Олафа Шольца підготувала проект бюджету, коли найбільша економіка Європи може опинитися на межі нової рецесії.

Проте уряд позиціонує себе як хребет європейської оборони після вторгнення Росії в Україну у 2022 році і пообіцяв підтримати Київ, водночас довівши свої військові витрати до цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Частину додаткових витрат буде використано для поповнення власного арсеналу німецьких збройних сил, оскільки вони постачають зброю в Україну.

Бюджетний документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, буде розглянуто парламентом цього тижня та прийнято на початку грудня.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.

Раніше міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні . Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

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