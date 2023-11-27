Германия выделила финансовую помощь на ремонт энергосетей Украины

Германия сегодня, 27 ноября, анонсировала выделение финансовой помощи "Укрэнерго". Речь идет о 300 млн. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Мартина Егера .

"Опираясь на наше долгосрочное партнерство, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 млн евро на ремонт и модернизацию сети", - говорится в сообщении.

Посол отметил, что "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в размере 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Фото: Встреча (twitter.com/MJaegerT)

"Вместе мы поддерживаем свет", - добавил Егер.

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.