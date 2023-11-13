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У Міноборони Німеччини підтвердили плани подвоїти військову допомогу Україні

Понеділок 13 листопада 2023 03:29
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У Міноборони Німеччини підтвердили плани подвоїти військову допомогу Україні Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина має намір 2024 року подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд. євро на ці цілі планується витратити 8 млрд. євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі ARD.

"Це сильний сигнал Україні, який показує, що ми не здаємося", - заявив Пісторіус, відповідаючи на запитання щодо планів військової допомоги Україні.

За його словами, Німеччина в даному випадку керується досвідом 2023 року, який показав, що заплановані суми швидко вичерпані.

Що передувало

Раніше в Bild із посиланням на власні джерела повідомили, що Німеччина має намір подвоїти військову допомогу Україні наступного року. Відповідну угоду було досягнуто минулого тижня. Цього тижня бюджетний комітет офіційно має схвалити збільшення військової допомоги Україні на чотири мільярди євро.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні додаткові 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення країни.

Також нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

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