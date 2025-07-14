Німеччина відіграватиме важливу роль: Мерц про рішення Трампа щодо передання Patriot Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в соцмережі Х .

Він підкреслив, що системи Patriot допоможуть Україні захиститися від російського терору. Також Мерц додав, що це - єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб та пішла на мирні переговори.

"Я запевнив його в тому, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це в наших власних інтересах", - додав Мерц.

За словами Мерца, він обговорював це питання з американським лідером кілька разів останніми днями.

"Президент Трамп сьогодні виступив із важливою ініціативою: США поставлять Україні озброєння, якщо її європейські партнери це профінансують", - зазначив він.

Постачання Patriot Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 Patriot в Україну. Він пообіцяв, що системи прибудуть уже за кілька днів.

Також США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за рішення про передачу систем протиповітряної оборони. Він підкреслив, що треба робити все можливе для примусу РФ до припинення вбивств.

Примітно, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не може більше відправити Україні Patriot, оскільки у Берліна їх залишилося занадто мало.

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