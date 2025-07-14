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Германия будет играть важную роль: Мерц о решении Трампа по передаче Patriot Украине

Понедельник 14 июля 2025 23:34
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Германия будет играть важную роль: Мерц о решении Трампа по передаче Patriot Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Германия будет играть решающую роль в вопросе передачи систем Patriot Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца в соцсети Х.

"Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США поставят Украине вооружение, если ее европейские партнеры это профинансируют", - отметил он.

По словам Мерца, он обсуждал этот вопрос с американским лидером несколько раз в последние дни.

"Я заверил его в том, что Германия будет играть решающую роль. Мы делаем это в наших собственных интересах", - добавил Мерц.

Он подчеркнул, что системы Patriot помогут Украине защититься от российского террора. Также Мерц добавил, что это - единственный способ усилить давление на Москву, чтобы та пошла на мирные переговоры.

Поставка Patriot Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 Patriot в Украину. Он пообещал, что системы прибудут уже через несколько дней.

Также США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что надо делать все возможное для принуждения РФ к прекращению убийств.

Примечательно, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не может больше отправить Украине Patriot, поскольку у Берлина их осталось слишком мало.

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