Германия будет играть важную роль: Мерц о решении Трампа по передаче Patriot Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца в соцсети Х .

"Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США поставят Украине вооружение, если ее европейские партнеры это профинансируют", - отметил он.

По словам Мерца, он обсуждал этот вопрос с американским лидером несколько раз в последние дни.

"Я заверил его в том, что Германия будет играть решающую роль. Мы делаем это в наших собственных интересах", - добавил Мерц.

Он подчеркнул, что системы Patriot помогут Украине защититься от российского террора. Также Мерц добавил, что это - единственный способ усилить давление на Москву, чтобы та пошла на мирные переговоры.