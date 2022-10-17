Німеччина ускладнила можливості отримання віз громадянам РФ: подробиці

Німеччина ускладнила вимоги для отримання шенгенських віз росіянам. Тепер треба буде надати виписку з банку, що діє на території Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті єдиного акредитованого при посольстві Німеччини в Росії візового центру VisaMetric.

"Необхідно надати доказ наявності фінансових коштів на час перебування на території держав-членів Шенгенської угоди. До розгляду можуть бути прийняті тільки актуальні виписки, видані на ім'я заявника з банку, що піддається перевірці і діє в країнах-членах Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Додатково до цього, туристам із Росії треба буде мати підтвердження зайнятості, навчання або регулярних джерел доходу. Візовий центр зазначив, що потрібні будуть і можливі докази наміру повернутися в Російську Федерацію.

До них входять докази володіння нерухомістю в Росії, одним або декількома транспортними засобами, наявність близьких родичів, які проживають в Росії.