Визовый бан. Германия хочет оставить россиянам возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС
В МИД Германии предлагают не ограничивать выдачу виз для россиян, которые нуждаются в защите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Во время встречи с европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь высказалась против общего европейского запрета на выдачу виз гражданам России.
"Те, кто нуждается в защите, и другие россияне должны по-прежнему иметь возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС", - сказала она.
Уточняется, что в категорию россиян, которым Германия предлагает не запрещать выдачу виз, входят студенты, художники, ученые и фрилансеры.
Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.
При этом Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.
Страны Восточной Европы в свою очередь грозят самостоятельно ограничить въезд для россиян до того момента, пока Европа не примет всеобщее решение.