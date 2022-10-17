Германия усложнила возможности получения виз гражданам РФ: подробности

Германия усложнила требования для получения шенгенских виз россиянам. Теперь предстоит предоставить выписку из банка, действующего на территории Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте единственного аккредитованного при посольстве Германии в России визового центра VisaMetric.

"Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя подвергаемого проверке заявителя из банка, действующего в странах-членах Европейского союза", - говорится в сообщении.

Вдобавок к этому, туристам из России нужно будет иметь подтверждение занятости, обучения или регулярных источников дохода. Визовый центр отметил, что потребуются и возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию.

В них входят доказательства владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников, проживающих в России.