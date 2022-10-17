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Німеччина ускладнила можливості отримання віз громадянам РФ: подробиці

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Понеділок 17 жовтня 2022 22:05
Німеччина ускладнила можливості отримання віз громадянам РФ: подробиці Фото: Німеччина ускладнила можливості отримання віз громадянам РФ (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина ускладнила вимоги для отримання шенгенських віз росіянам. Тепер треба буде надати виписку з банку, що діє на території Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті єдиного акредитованого при посольстві Німеччини в Росії візового центру VisaMetric.

"Необхідно надати доказ наявності фінансових коштів на час перебування на території держав-членів Шенгенської угоди. До розгляду можуть бути прийняті тільки актуальні виписки, видані на ім'я заявника з банку, що піддається перевірці і діє в країнах-членах Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Додатково до цього, туристам із Росії треба буде мати підтвердження зайнятості, навчання або регулярних джерел доходу. Візовий центр зазначив, що потрібні будуть і можливі докази наміру повернутися в Російську Федерацію.

До них входять докази володіння нерухомістю в Росії, одним або декількома транспортними засобами, наявність близьких родичів, які проживають в Росії.

Нагадаємо, що Німеччина хоче залишити росіянам можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС.

Також Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Пізніше Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ.

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