Германия усложнила возможности получения виз гражданам РФ: подробности
Германия усложнила требования для получения шенгенских виз россиянам. Теперь предстоит предоставить выписку из банка, действующего на территории Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте единственного аккредитованного при посольстве Германии в России визового центра VisaMetric.
"Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя подвергаемого проверке заявителя из банка, действующего в странах-членах Европейского союза", - говорится в сообщении.
Вдобавок к этому, туристам из России нужно будет иметь подтверждение занятости, обучения или регулярных источников дохода. Визовый центр отметил, что потребуются и возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию.
В них входят доказательства владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников, проживающих в России.
Напомним, что Германия хочет оставить россиянам возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС.
Также Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.
Позже Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.
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