Німеччина цьогоріч хоче придбати літаки, здатні переносити ядерну зброю

Видання повідомляє, що таку заяву Шольц зробив на конференції з питань безпеки у Берліні. По його словам, реактивні літаки США необхідні для того, щоб НІмеччина продовжувала робити "внесок у ядерну участь" в НАТО.

"Спільне використання ядерної зброї стосується концепції стримування НАТО. Хоча Німеччина не має ядерних бомб, німецькі реактивні літаки можуть транспортувати американські боєголовки в разі війни. Поки це завдання виконують старі літаки Tornado, але в найближчі роки їх доведеться замінити", - пише видання