Німеччина цьогоріч хоче придбати літаки, здатні переносити ядерну зброю
Канцлер Німеччини Олаф Шольц має наміри цьогоріч закрити замовлення на американські винищувачі F-35, здатні переносити ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.
Видання повідомляє, що таку заяву Шольц зробив на конференції з питань безпеки у Берліні. По його словам, реактивні літаки США необхідні для того, щоб НІмеччина продовжувала робити "внесок у ядерну участь" в НАТО.
"Спільне використання ядерної зброї стосується концепції стримування НАТО. Хоча Німеччина не має ядерних бомб, німецькі реактивні літаки можуть транспортувати американські боєголовки в разі війни. Поки це завдання виконують старі літаки Tornado, але в найближчі роки їх доведеться замінити", - пише видання
Нагадаємо, у Китаї планують збільшити свій ядерний арсенал майже в чотири рази. Таким чином у країні до 2035 року може бути 1500 ядерних боєголовок.
Раніше повідомлялось, що війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.
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