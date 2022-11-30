Германия в этом году хочет приобрести самолеты, способные переносить ядерное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказы на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bild.
Издание сообщает, что такое заявление Шольц сделал на конференции по безопасности в Берлине. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.
"Совместное использование ядерного оружия касается концепции сдерживания НАТО. Хотя у Германии нет ядерных бомб, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", - пишет издание
Напомним, в Китае планируют увеличить свой ядерный арсенал почти в четыре раза. Таким образом, в стране к 2035 году может быть 1500 ядерных боеголовок.
Ранее сообщалось, что война России против Украины может повлечь за собой новый виток распространения ядерного оружия среди авторитарных государств.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.