Германия в этом году хочет приобрести самолеты, способные переносить ядерное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказы на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие.

Издание сообщает, что такое заявление Шольц сделал на конференции по безопасности в Берлине. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.

"Совместное использование ядерного оружия касается концепции сдерживания НАТО. Хотя у Германии нет ядерных бомб, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", - пишет издание