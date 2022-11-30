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Германия в этом году хочет приобрести самолеты, способные переносить ядерное оружие

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Германия, Среда 30 ноября 2022 23:50
Германия в этом году хочет приобрести самолеты, способные переносить ядерное оружие Фото: Германия планирует закупить самолеты F-35 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказы на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bild.

Издание сообщает, что такое заявление Шольц сделал на конференции по безопасности в Берлине. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.

"Совместное использование ядерного оружия касается концепции сдерживания НАТО. Хотя у Германии нет ядерных бомб, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", - пишет издание

Напомним, в Китае планируют увеличить свой ядерный арсенал почти в четыре раза. Таким образом, в стране к 2035 году может быть 1500 ядерных боеголовок.

Ранее сообщалось, что война России против Украины может повлечь за собой новый виток распространения ядерного оружия среди авторитарных государств.

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