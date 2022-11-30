Китай має намір збільшити кількість ядерних боєголовок ​​​​​​​майже в чотири рази, - Пентагон

У Китаї планують збільшити свій ядерний арсенал майже в чотири рази. Таким чином у країні до 2035 року може бути 1500 ядерних боєголовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як пише видання, посилаючись на звіт Пентагону, такі дані базуються на торішньому попередженні військових про те, що Китай нарощує свої ядерні сили набагато швидше, ніж передбачали офіційні особи США, що може дозволити Пекіну зрівнятися чи перевершити глобальну міць Вашингтона до середини сторіччя.

Так, минулого року Пентагон заявив, що кількість китайських ядерних боєголовок може зрости до 700 протягом шести років і може перевищити 1000 до 2030 року.

При цьому ж у новому звіті говориться, що Китай наразі має близько 400 ядерних боєголовок, і це число може зрости до 1500 до 2035 року.

Видання зазначає, раніше у Пентагоні визнавали, що розширення ядерного арсеналу Китаю є проблемою для США, де розмірковують про те, як забезпечувати ефективне ядерне стримування одразу двох країн Росії та Китаю.

Сполучені Штати Америки, для порівняння, мають 3750 активних ядерних боєголовок.

У яких країнах ядерних боєголовок найбільше

Зазначимо, за даними американських вчених, на початок 2022 року у світі налічується сумарно 12,7 тисячі ядерних боєголовок, з яких 9,4 тисячі перебувають на військових складах, решту боєголовок було виведено з експлуатації, але вони все ще чекають на демонтаж.

Найбільший ядерний запас має Росія приблизно 5 977 боєголовок, але з них близько 1500 знято з експлуатації або чекає на демонтаж.

Друге місце США, які поступово скорочують свій ядерний потенціал, - 5 428, третє - Китай (350), після йдуть Франція - 290 та Британія - 225. Майже однаковий ядерний потенціал у Пакистану та Індії - 165 та 160 боєголовок відповідно.

Раніше ми писали, що Китай розробляє ядерну зброю набагато швидше, ніж прогнозували. І це викликає явне занепокоєння у США, де вважають, що це може стати "проблемою найближчого майбутнього", оскільки війна в Україні в цьому плані "лише розминка".