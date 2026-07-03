Німеччина терміново викликала "на килим" посла Китаю через чутки про навчання окупантів РФ

Посол Китаю потрапив на розмову до міністерства закордонних справ Німеччини через скандал з навчанням російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Німеччини, пише Reuters.
МЗС Німеччини провело термінові переговори з послом Китаю. Причиною стали повідомлення у медіа про підготовку Пекіном російських солдатів.
Два дні тому агентство Reuters повідомило про таємні навчання у Китаї. Так, у листопаді 2025 року китайські інструктори тренували військових РФ з особистого схвалення міністра оборони Андрія Бєлоусова
Раніше посол Китаю назвав ці звинувачення необґрунтованими.
Джерело видання в міністерстві закордонних справ Німеччини заявило, що все, що дозволяє Росії продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує безпеці їхньої країни.
"Отже, рішуча і зростаюча підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни Росії впливає на нашу безпеку", - зазначили німецькі дипломати.
Нагадаємо, що Росія та Китай таємно провели минулого року спільні навчання. У них брали участь щонайменше чотири генерали з обох сторін.
Китай відповів на заяви верховної представниці ЄС Каї Каллас про навчання російських солдатів. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відкинув їх без додаткових пояснень.
Кремль заявив, що інформація про нібито приховане навчання близько 200 військових РФ на території Китаю не відповідає дійсності. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно зазначив, що треба ставитися до подібних публікацій критично".