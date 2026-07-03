Німеччина терміново викликала "на килим" посла Китаю через чутки про навчання окупантів РФ

Німеччина викликала посла Китаю

МЗС Німеччини провело термінові переговори з послом Китаю. Причиною стали повідомлення у медіа про підготовку Пекіном російських солдатів.



Два дні тому агентство Reuters повідомило про таємні навчання у Китаї. Так, у листопаді 2025 року китайські інструктори тренували військових РФ з особистого схвалення міністра оборони Андрія Бєлоусова



Раніше посол Китаю назвав ці звинувачення необґрунтованими.

Ставлення ФРН до тренувань солдатів РФ у Китаї

Джерело видання в міністерстві закордонних справ Німеччини заявило, що все, що дозволяє Росії продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує безпеці їхньої країни.

"Отже, рішуча і зростаюча підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни Росії впливає на нашу безпеку", - зазначили німецькі дипломати.