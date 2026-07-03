Германия срочно вызвала "на ковер" посла Китая из-за слухов об обучении оккупантов РФ

Германия вызвала посла Китая

МИД Германии провел срочные переговоры с послом Китая. Причиной стали сообщения в медиа о подготовке Пекином российских солдат.



Два дня назад агентство Reuters сообщило о тайных учениях в Китае. Так, в ноябре 2025 года китайские инструкторы тренировали военных РФ, получив личное одобрение министра обороны Андрея Белоусова.



Ранее посол Китая назвал эти обвинения необоснованными.

Отношение ФРГ к тренировкам солдат РФ в Китае

Источник издания в министерстве иностранных дел Германии заявил, что все, что позволяет России продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает безопасности их страны.

"Поэтому решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны России влияет на нашу безопасность", - отметили немецкие дипломаты.