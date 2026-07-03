Німеччина терміново викликала "на килим" посла Китаю через чутки про навчання окупантів РФ

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Посол Китаю потрапив на розмову до міністерства закордонних справ Німеччини через скандал з навчанням російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Німеччини, пише Reuters.

Німеччина викликала посла Китаю МЗС Німеччини провело термінові переговори з послом Китаю. Причиною стали повідомлення у медіа про підготовку Пекіном російських солдатів.



Два дні тому агентство Reuters повідомило про таємні навчання у Китаї. Так, у листопаді 2025 року китайські інструктори тренували військових РФ з особистого схвалення міністра оборони Андрія Бєлоусова



Раніше посол Китаю назвав ці звинувачення необґрунтованими. Ставлення ФРН до тренувань солдатів РФ у Китаї Джерело видання в міністерстві закордонних справ Німеччини заявило, що все, що дозволяє Росії продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує безпеці їхньої країни. "Отже, рішуча і зростаюча підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни Росії впливає на нашу безпеку", - зазначили німецькі дипломати.