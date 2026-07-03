ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина терміново викликала "на килим" посла Китаю через чутки про навчання окупантів РФ

19:17 03.07.2026 Пт
2 хв
Чутки про те, що Китай тренує солдатів РФ, раніше з'явилися у ЗМІ
aimg Олена Бджола
Німеччина терміново викликала "на килим" посла Китаю через чутки про навчання окупантів РФ Фото: російські окупанти (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Посол Китаю потрапив на розмову до міністерства закордонних справ Німеччини через скандал з навчанням російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Німеччини, пише Reuters.

Німеччина викликала посла Китаю

МЗС Німеччини провело термінові переговори з послом Китаю. Причиною стали повідомлення у медіа про підготовку Пекіном російських солдатів.

Два дні тому агентство Reuters повідомило про таємні навчання у Китаї. Так, у листопаді 2025 року китайські інструктори тренували військових РФ з особистого схвалення міністра оборони Андрія Бєлоусова

Раніше посол Китаю назвав ці звинувачення необґрунтованими.

Ставлення ФРН до тренувань солдатів РФ у Китаї

Джерело видання в міністерстві закордонних справ Німеччини заявило, що все, що дозволяє Росії продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує безпеці їхньої країни.

"Отже, рішуча і зростаюча підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни Росії впливає на нашу безпеку", - зазначили німецькі дипломати.

Нагадаємо, що Росія та Китай таємно провели минулого року спільні навчання. У них брали участь щонайменше чотири генерали з обох сторін.

Китай відповів на заяви верховної представниці ЄС Каї Каллас про навчання російських солдатів. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відкинув їх без додаткових пояснень.

Кремль заявив, що інформація про нібито приховане навчання близько 200 військових РФ на території Китаю не відповідає дійсності. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно зазначив, що треба ставитися до подібних публікацій критично".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу