Германия срочно вызвала "на ковер" посла Китая из-за слухов об обучении оккупантов РФ
Посол Китая попал на разговор в министерство иностранных дел Германии из-за скандала с обучением российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Германии, пишет Reuters.
Германия вызвала посла Китая
МИД Германии провел срочные переговоры с послом Китая. Причиной стали сообщения в медиа о подготовке Пекином российских солдат.
Два дня назад агентство Reuters сообщило о тайных учениях в Китае. Так, в ноябре 2025 года китайские инструкторы тренировали военных РФ, получив личное одобрение министра обороны Андрея Белоусова.
Ранее посол Китая назвал эти обвинения необоснованными.
Отношение ФРГ к тренировкам солдат РФ в Китае
Источник издания в министерстве иностранных дел Германии заявил, что все, что позволяет России продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает безопасности их страны.
"Поэтому решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны России влияет на нашу безопасность", - отметили немецкие дипломаты.
Напомним, что Россия и Китай тайно провели в прошлом году совместные учения. В них участвовало по меньшей мере четыре генерала с обеих сторон.
Китай ответил на заявления верховной представительницы ЕС Каи Каллас об обучении российских солдат. Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь отверг их без дополнительных объяснений.
Кремль заявил, что информация о якобы скрытом обучении около 200 военных РФ на территории Китая не соответствует действительности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично отметил, что "нужно относиться к подобным публикациям критически".