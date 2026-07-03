Германия срочно вызвала "на ковер" посла Китая из-за слухов об обучении оккупантов РФ

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Посол Китая попал на разговор в министерство иностранных дел Германии из-за скандала с обучением российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Германии, пишет Reuters.

Германия вызвала посла Китая МИД Германии провел срочные переговоры с послом Китая. Причиной стали сообщения в медиа о подготовке Пекином российских солдат.



Два дня назад агентство Reuters сообщило о тайных учениях в Китае. Так, в ноябре 2025 года китайские инструкторы тренировали военных РФ, получив личное одобрение министра обороны Андрея Белоусова.



Ранее посол Китая назвал эти обвинения необоснованными. Отношение ФРГ к тренировкам солдат РФ в Китае Источник издания в министерстве иностранных дел Германии заявил, что все, что позволяет России продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает безопасности их страны. "Поэтому решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны России влияет на нашу безопасность", - отметили немецкие дипломаты.