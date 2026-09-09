Німеччина терміново передасть Україні ракети PAC-2 для ППО Patriot

За словами Пісторіуса, Україна має отримати ракети до Patriot перед зимовим сезоном. Він закликав інших членів "Рамштайну" перевірити власні запаси та розглянути можливість аналогічних постачань.

"Я вирішив, паралельно із самітом НАТО, надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу", - сказав Пісторіус.

Точну кількість ракет, які Німеччина передасть Україні, міністр не назвав. Водночас він наголосив на необхідності посилення української ППО напередодні зими та закликав союзників у разі сумнівів ухвалювати рішення на користь підтримки України.

Окрім PAC-2, Німеччина збільшить постачання Україні ракет класу "повітря - повітря" AIM-9 із запасів Бундесверу. Пісторіус також заявив про продовження постачання систем ППО IRIS-T та керованих ракет до них.

Україна, своєю чергою, планує замовити кілька тисяч додаткових керованих ракет IRIS-T. Їх фінансування передбачається коштом кредиту ЄС для України.