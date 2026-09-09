Германия срочно передаст Украине ракеты PAC-2 для ПВО Patriot

По словам Писториуса, Украина должна получить ракеты в Patriot перед зимним сезоном. Он призвал других членов "Рамштайна"проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок.

"Я решил параллельно с саммитом НАТО предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", - сказал Писториус.

Точное количество ракет, которые Германия передаст Украине, Министр не назвал. В то же время, он подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО накануне зимы и призвал союзников в случае сомнений принимать решение в пользу поддержки Украины.

Кроме PAC-2 Германия увеличит поставки Украине ракет класса "воздух - воздух" AIM-9 из запасов Бундесвера. Писториус также заявил о продолжении поставок систем ПВО IRIS-T и управляемых ракет в них.

Украина, в свою очередь, планирует заказать несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T. Их финансирование предусматривается за счет кредита ЕС для Украины.