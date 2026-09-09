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Германия срочно передаст Украине ракеты PAC-2 для ПВО Patriot

00:26 09.09.2026 Ср
2 мин
Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что решение уже принято
aimg Филипп Бойко
Фото: солдат Бундесвера у ПВО Patriot (GettyImages)

Германия срочно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем ПВО Patriot из составов Бундесвера. Это подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По словам Писториуса, Украина должна получить ракеты в Patriot перед зимним сезоном. Он призвал других членов "Рамштайна"проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок.

"Я решил параллельно с саммитом НАТО предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", - сказал Писториус.

Точное количество ракет, которые Германия передаст Украине, Министр не назвал. В то же время, он подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО накануне зимы и призвал союзников в случае сомнений принимать решение в пользу поддержки Украины.

Кроме PAC-2 Германия увеличит поставки Украине ракет класса "воздух - воздух" AIM-9 из запасов Бундесвера. Писториус также заявил о продолжении поставок систем ПВО IRIS-T и управляемых ракет в них.

Украина, в свою очередь, планирует заказать несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T. Их финансирование предусматривается за счет кредита ЕС для Украины.

Контекст заявления

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Украина уже заказала 1000 ракет для ПВО Patriot. Однако большинство этих ракет начнут поставляться позже, поэтому Хмара обратился к партнерам за помощью.

Польша по итогам 36-го заседания "Рамштайна" объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро. В него, в частности, войдут средства ПВО.

А Великобритания выделит 100 млн. фунтов стерлингов (около 135 млн. долларов) на новый пакет противовоздушной обороны для Украины накануне зимнего периода.

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