Росія посилить авіаудари взимку, союзникам треба допомогти Україні, - Пісторіус

Союзники усвідомили, що швидкого кінця війни не передбачається. Тому готуються посилити допомогу Україні у підготовці до зими, коли Росія масштабує авіаудари

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на засіданні "Рамштайн", передає The Guardian.

Пісторіус закликав допомогти Україні

Пісторіус звернувся до партнерів з закликом допомогти Києву підготуватися до зими, оскільки він зіткнувся з "гонкою з часом".

"Ми можемо очікувати, що російські авіанальоти знову почастішають, як тільки температура знизиться, і збитки будуть ще більшими", - каже міністр.

Окремо, Пісторіус попередив, що прихильники України можуть стати "мішенями з боку Росії". Для цього країна-агресорка використовуватиме "гібридні засоби".

"Це робиться для того, щоб посіяти невизначеність, підірвати нашу соціальну згуртованість, наші демократичні принципи та послабити нашу готовність підтримувати Україну", - зауважив він.

У цьому контексті Пісторіус нагадав про нещодавню спробу атаки дрона в аеропорту Лейпцига.

Проте він наполягає, що Німеччина є непохитною у своїй підтримці України.

"Ці спроби не приведуть до бажаного результату", - сказав він.

Війна стала затяжною

Високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі також попередив, що союзники "повинні бути готові до затяжного конфлікту та до того, що вимоги України зберігатимуться в наступні місяці та роки".

"Більша відповідальність Європи за власну оборону повністю відповідає сильній та життєздатній українській обороні. За умови, що Європа продовжуватиме діяти з необхідною серйозністю та терміновістю", - сказав він.

Колбі також зауважив, що Європа "не повинна послаблювати" свої зусилля з ремілітаризації.

"Підтримка України сприяє безпеці Європи, допомагаючи відновити військову міць та промисловий потенціал. Але слів недостатньо. Реальні гроші та промисловий потенціал мають бути задіяні", - каже він.

Також Колбі зазначив, що США готові продовжувати підтримувати ці зусилля.