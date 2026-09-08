Британія дає гроші на закупку Patriot для України: деталі нового пакету

Британія виділяє 100 млн фунтів стерлінгів (близько 135 млн доларів) на новий пакет протиповітряної оборони для України напередодні зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії.

До нового пакету допомоги увійдуть ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння постачатиметься за механізмом PURL, у межах якого союзники закуповують американську зброю для потреб України.

Ракети до Patriot та інше озброєння будуть доставлені в Україну до настання зими. Це дозволить захистити критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та українських військових від російських атак.

Про надання допомоги оголосили після візиту прем’єр-міністра та міністра оборони Британії до Києва, де під час зустрічі з президентом України обговорювалася важливість додаткової підтримки перед зимовим періодом.

Очільник британського оборонного відомства Вес Стрітінг наголосив, що союзники розуміють наміри Росії знову використати холодну пору року як зброю проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури України.

"І прем’єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об’єкти та об’єкти енергетики", - зазначив він.