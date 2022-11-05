ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 18:17
Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану Фото: країни ЄС анонсували нові санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина та вісім інших країн-членів ЄС планують розширити санкції проти Ірану, включивши до них осіб та організації, причетні до насильства проти протестувальників у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Брюсселі було представлено пакет, що містить 31 пропозицію, націлену на окремих осіб та установи у сфері безпеки, а також на компанії, відповідальні за придушення протестів в Ірані.

Санкції включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам. Повідомляється, що новий санкційний пакет має добрі шанси бути схваленим міністрами закордонних справ ЄС на їхній наступній зустрічі 14 листопада.

Раніше ми писали, що через санкції Росія почала обмінюватися нафтопродуктами з Іраном, що є останньою ознакою поглиблення зв'язків між двома країнами.

Нагадаємо, що Росія винайшла новий спосіб обходу нафтових санкцій. Також Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції проти Ірану
NEWS
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України