Германия и еще семь стран ЕС планируют расширить санкции против Ирана

Германия и восемь других стран-членов ЕС планируют расширить санкции против Ирана, включив в них лиц и организации, причастные к насилию против протестующих в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Брюсселе был представлен пакет, содержащий 31 предложение, нацеленное на отдельных лиц и учреждения в сфере безопасности, а также на компании, ответственные за подавление протестов в Иране. Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки чиновникам. Сообщается, что новый санкционный пакет имеет хорошие шансы быть одобренным министрами иностранных дел ЕС на их следующей встрече 14 ноября.