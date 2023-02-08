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Німеччина та Польща планують скликати саміт країн, котрі готові передати Україні Leopard 2

Фото: Німеччина та Польща планують скликати саміт країн, котрі готові передати Україні Leopard 2 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що разом з Польщею планує скликати саміт держав, які готові поставити Україні основні бойові танки Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, саміт буде скликано уже наступного тижня. А зустріч так званої танкової коаліції має відбутися для об'єднання інтересів країн.

"Ми могли б доставити хоча б один батальйон у перші чотири місяці цього року, можливо три місяці, а потім, звичайно, нам потрібно діяти якнайшвидше", - сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого, у Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня.

Також ми писали, що Німеччина пообіцяла передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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