Німеччина та Польща планують скликати саміт країн, котрі готові передати Україні Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що разом з Польщею планує скликати саміт держав, які готові поставити Україні основні бойові танки Leopard 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За його словами, саміт буде скликано уже наступного тижня. А зустріч так званої танкової коаліції має відбутися для об'єднання інтересів країн.
"Ми могли б доставити хоча б один батальйон у перші чотири місяці цього року, можливо три місяці, а потім, звичайно, нам потрібно діяти якнайшвидше", - сказав він.
Нагадаємо, 7 лютого, у Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня.
Також ми писали, що Німеччина пообіцяла передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.
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