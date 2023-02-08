Германия и Польша планируют созвать саммит стран, готовых передать Украине Leopard 2

По его словам, саммит будет созван уже на следующей неделе. А встреча так называемой танковой коалиции должна пройти для объединения интересов стран.

"Мы могли бы доставить хотя бы один батальон в первые четыре месяца этого года, возможно, три месяца, а потом, конечно, нам нужно действовать как можно быстрее", - сказал он.