Німеччина пообіцяла передати Україні Leopard 2 наприкінці березня
Німеччина доставить в Україну свої танки Leopard 2A6 вже наприкінці березня у рамках військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бундесвер у Twitter.
У збройних силах ФРН нагадали, що сьогодні, 7 лютого, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.
"Основні бойові танки Leopard 2A6 з Німеччини надійдуть наприкінці березня", - йдеться у повідомленні Бундесверу.
Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 бойових танків Leopard 2.
Пізніше голова Міноборони ФРН наголошував, що техніку планують доставити в Україну до кінця березня.
При цьому в Німеччині вже визначили, з якої військової частини передадуть Україні танки.
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