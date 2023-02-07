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Німеччина пообіцяла передати Україні Leopard 2 наприкінці березня

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Вівторок 07 лютого 2023 20:38
Німеччина пообіцяла передати Україні Leopard 2 наприкінці березня Фото: Німеччина пообіцяла передати Україні Leopard 2 наприкінці березня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина доставить в Україну свої танки Leopard 2A6 вже наприкінці березня у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бундесвер у Twitter.

У збройних силах ФРН нагадали, що сьогодні, 7 лютого, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Основні бойові танки Leopard 2A6 з Німеччини надійдуть наприкінці березня", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 бойових танків Leopard 2.

Пізніше голова Міноборони ФРН наголошував, що техніку планують доставити в Україну до кінця березня.

При цьому в Німеччині вже визначили, з якої військової частини передадуть Україні танки.

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