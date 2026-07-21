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Німеччина та Британія таємно створюють новітні ракети для ураження РФ, - ЗМІ

13:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Це буде зброя нового покоління
aimg Юлія Капітонова
Фото: Лондон і Берлін розуміють, що це довготривалий процес (Getty Images)

Велика Британія та Німеччина об'єдналися зусилля у межах нового секретного проєкту. Він передбачає створення далекобійних ракет, які захистять Європу у разі війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як вдалося дізнатися журналістам, робота над зброєю триває у межах секретної програми Deep Precision Strike (Глибокий високоточний удар - ред).

Так, Лондон і Берлін налаштовані створити ракету DPS з дальністю польоту 2 тис. км. Вони планують завершити усі процеси до 2034 року.

За попередніми даними, ця зброя може бути використана для знищення ліній постачання ворога у разі війни з Росією.

За словами джерел в оборонній промисловості, проєкт, імовірно, ґрунтуватиметься на поєднанні німецького фінансування та британського досвіду в розробці озброєнь.

Наразі розглядають два варіанти ракети DPS:

  • низьковисотна крилата ракета, здатна летіти нижче зони дії російських засобів протиповітряної оборони;
  • гіперзвукова ракета, яка рухатиметься зі швидкістю щонайменше у п’ять разів вищою за швидкість звуку.

Лондон переконаний, що проєкт розвивається хорошими темпами та може стати символом поступового зменшення залежності Європи від військової підтримки США.

Водночас обидві країни вважають, що розробку необхідно прискорити, адже нинішній графік передбачає завершення проєкту аж через 8 років.

До речі, раніше ми розповідали, що в Україні створили НРК "Пегас", який здатен долати болота.

Окрім того, нещодавно українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda.

Також РБК-Україна писало, що Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ розвідувально-ударний НРК "Змій міні ударний", оснащений гранатометом.

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