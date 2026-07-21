Германия и Британия тайно создают новые ракеты для поражения РФ, - СМИ

Великобритания и Германия объединились в рамках нового секретного проекта. Он предусматривает создание дальнобойных ракет, которые защитят Европу в случае войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Как удалось узнать журналистам, работа над оружием продолжается в рамках секретной программы Deep Precision Strike (Глубокий высокоточный удар - ред).
Лондон и Берлин настроены создать ракету DPS с дальностью полета в 2 тыс. км. Они планируют завершить все процессы к 2034 году.
По предварительным данным, это оружие может быть использовано для уничтожения линий снабжения врага в случае войны с Россией.
По словам источников в оборонной промышленности, проект, вероятно, будет основываться на сочетании немецкого финансирования и британского опыта в разработке вооружений.
В настоящее время рассматривают два варианта ракеты DPS:
Лондон убежден, что проект развивается хорошими темпами и может стать символом постепенного уменьшения зависимости Европы от военной поддержки США.
В то же время обе страны считают, что разработку необходимо ускорить, ведь нынешний график предусматривает завершение проекта аж через 8 лет.
Кстати, ранее мы рассказывали, что в Украине создали НРК "Пегас", способный преодолевать болота.
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