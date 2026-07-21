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Германия и Британия тайно создают новые ракеты для поражения РФ, - СМИ

13:30 21.07.2026 Вт
2 мин
Это будет оружие нового поколения
aimg Юлия Капитонова
Фото: Лондон и Берлин понимают, что это длительный процесс (Getty Images)

Великобритания и Германия объединились в рамках нового секретного проекта. Он предусматривает создание дальнобойных ракет, которые защитят Европу в случае войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как удалось узнать журналистам, работа над оружием продолжается в рамках секретной программы Deep Precision Strike (Глубокий высокоточный удар - ред).

Лондон и Берлин настроены создать ракету DPS с дальностью полета в 2 тыс. км. Они планируют завершить все процессы к 2034 году.

По предварительным данным, это оружие может быть использовано для уничтожения линий снабжения врага в случае войны с Россией.

По словам источников в оборонной промышленности, проект, вероятно, будет основываться на сочетании немецкого финансирования и британского опыта в разработке вооружений.

В настоящее время рассматривают два варианта ракеты DPS:

  • низковысотная крылатая ракета, способная лететь ниже зоны действия российских средств противовоздушной обороны;
  • гиперзвуковая ракета, которая будет двигаться со скоростью не менее чем в пять раз выше скорости звука.

Лондон убежден, что проект развивается хорошими темпами и может стать символом постепенного уменьшения зависимости Европы от военной поддержки США.

В то же время обе страны считают, что разработку необходимо ускорить, ведь нынешний график предусматривает завершение проекта аж через 8 лет.

Кстати, ранее мы рассказывали, что в Украине создали НРК "Пегас", способный преодолевать болота.

Кроме того, недавно украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda.

Также РБК-Украина писало, что Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ разведывательно-ударный НРК "Змей мини ударный", оснащенный гранатометом.

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