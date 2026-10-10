Німеччина не скасує санкції проти РФ після рішення Трампа

Команда німецького канцлера Фрідріха Мерца збереже санкції проти Росії, попри рішення президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати обмеження на російське паливо.
Про це заявив речник Федерального уряду ФРН Стефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Федеральний уряд взяв до уваги рішення США щодо постачання російського дизельного палива", - наголосив речник.
За його словами, позиція Німеччини залишається чіткою: Берлін не послаблюватиме санкційного тиску на Росію, доки вона веде війну проти України.
Ба більше, Корнеліус додав, що німецька влада спільно з європейськими союзниками вже працює над новими обмеженнями, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.
Він також зазначив, що підтримка України з боку Німеччини залишається незмінною, а дипломатичні зусилля для досягнення врегулювання триватимуть.
9 жовтня глава Білого дому офіційно оголосив, що РФ поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального.
За словами Трампа, він наказав Мінфіну США видати тимчасову ліцензію, яка дозволить країні-агресорці розпочати поставки.
На це рішення миттєво та жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський - він не приховував свого обурення.
Згодом стало відомо, що президент США публічно подякував Путіну за дизельну угоду, а на критику Зеленського відповів одним словом.
Що важливо розуміти, раніше Трамп вигадував, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України по російських НПЗ, а не війна на Близькому Сході.