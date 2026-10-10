Німеччина не скасує санкції проти РФ після рішення Трампа

"Федеральний уряд взяв до уваги рішення США щодо постачання російського дизельного палива", - наголосив речник.

За його словами, позиція Німеччини залишається чіткою: Берлін не послаблюватиме санкційного тиску на Росію, доки вона веде війну проти України.

Ба більше, Корнеліус додав, що німецька влада спільно з європейськими союзниками вже працює над новими обмеженнями, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Він також зазначив, що підтримка України з боку Німеччини залишається незмінною, а дипломатичні зусилля для досягнення врегулювання триватимуть.