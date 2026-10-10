Германия не отменит санкции против РФ после решения Трампа

"Федеральное правительство приняло во внимание решение США по поставкам российского дизельного топлива", - подчеркнул спикер.

По его словам, позиция Германии остается четкой: Берлин не будет ослаблять санкционное давление на Россию, пока она ведет войну против Украины.

Более того, Корнелиус добавил, что немецкие власти совместно с европейскими союзниками уже работают над новыми ограничениями, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Он также отметил, что поддержка Украины со стороны Германии остается неизменной, а дипломатические усилия по достижению урегулирования будут продолжаться.