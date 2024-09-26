Німеччина схвалила додаткові 400 млн євро на військову допомогу Україні

Допомога від Німеччини Україні

У серпні ЗМІ повідомляли про те, що за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. Адже у 2024 рік німецький уряд виділив близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України. А от бюджетні кошти, які виділено на 2025 рік, у розмірі 4 мільярди євро було повністю розподілено.

А от вже у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що надіється на те, що уряд його країни зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

19 вересня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні включає різноманітне озброєння та обладнання.

Цікаво і те, що днями президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову "абсолютно за зачиненими" дверима.

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