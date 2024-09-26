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Німеччина схвалила додаткові 400 млн євро на військову допомогу Україні

Ілюстративне фото: Німеччина схвалила додаткові 400 млн євро на військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бундестаг у середу, 25 вересня, погодив пропозицію уряду ФРН щодо збільшення фінансування військової підтримки України. Сума підтримки становить приблизно 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт федерального уряду Німеччини.

Як сказано у повідомленні, агресивна війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі. Саме тому Німеччина надасть додаткові 170 мільйонів євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Окрім цього Бундестаг схвалив збільшення фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро. Зазначається, що ці кошти дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські збройні сили у захисті.

Допомога від Німеччини Україні

У серпні ЗМІ повідомляли про те, що за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. Адже у 2024 рік німецький уряд виділив близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України. А от бюджетні кошти, які виділено на 2025 рік, у розмірі 4 мільярди євро було повністю розподілено.

А от вже у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що надіється на те, що уряд його країни зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

19 вересня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні включає різноманітне озброєння та обладнання.

Цікаво і те, що днями президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову "абсолютно за зачиненими" дверима.

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