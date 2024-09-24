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Зеленський і Шольц провели закриту зустріч у США, без перекладачів, - Никифоров

Вівторок 24 вересня 2024 22:33
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Зеленський і Шольц провели закриту зустріч у США, без перекладачів, - Никифоров Фото: Володимир Зеленський та Олаф Шольц (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову "абсолютно за зачиненими" дверима. Там не було й перекладачів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прес-секретар українського лідера Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

За словами Нікіфорова, лідери вирішили провести зустріч у форматі "повного тет-а-тет".

"Вони зустрілися "абсолютно за зачиненими дверима" - і відповідно нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна", - розповів Никифоров.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про зустріч Зеленського та Шольца. Однак тоді не уточнювалось, якою був її формат. Відомо лише що вони зустрілись у Постійному представництві України при ООН.

Візит Зеленського в США

Цього тижня Зеленський прибув з візитом у Сполучені Штати Америки, де у нього заплановано низку зустрічей. Ймовірно, під час цих зустрічей він планує представити план перемоги України.

Зокрема, за словами Никифорова, Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

Більш детально про візит Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц
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