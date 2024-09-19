Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло
Німеччина продовжує надавати значну підтримку Україні в рамках зміцнення обороноздатності країни. Новий пакет військової допомоги включає різноманітне озброєння та обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Цього разу до списку поставок увійшли:
- 22 основні бойові танки LEOPARD 1 A5 із запасними частинами (спільний проєкт із Данією);
- 22 протимінні машини із захистом від засідок (MRAP);
- п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) і дна командирська машина Warthog;
- три самохідні зенітні гармати GEPARD із запасними частинами;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- 61 тисяча артилерійських снарядів 155 мм.
Також у рамках нового пакета військової допомоги Німеччина передала розвідувальні безпілотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 безпілотних надводних кораблів.
Крім цього, у новому пакеті допомоги значаться:
- інженерні та протимінні машини, включно з шістьма протимінними танками WISENT 1 і броньованою машиною DACHS;
- 16 радарів наземного спостереження і дві системи самозахисту AMPS для вертольотів;
- транспортні та логістичні засоби, включно зі 112 автомобілями і вісьмома автоцистернами Zetros.
Також Німеччина передала Україні озброєння. Зокрема, десять кулеметів MG3 з 500 запасними стволами, 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і 100 тисяч патронів до вогнепальної зброї.
Допомога Україні від Німеччини
У серпні німецька газета FAS повідомила, що за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. На 2024 рік уже виділено близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України, а бюджетні кошти на 2025 рік у розмірі 4 мільярди євро вже повністю розподілено.
У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.
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