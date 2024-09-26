Германия одобрила дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине

Помощь от Германии Украине

В августе СМИ сообщали о том, что по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. Ведь в 2024 году немецкое правительство выделило около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины. А вот бюджетные средства, выделенные на 2025 год, в размере 4 миллиарда евро были полностью распределены.

А вот уже в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что надеется, что правительство его страны сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.

19 сентября Германия выделила новый пакет военной помощи Украине, включающему разнообразное вооружение и оборудование.

Интересно и то, что на днях президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели разговор "совершенно за закрытыми" дверями.

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