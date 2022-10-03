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Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, - Бербок

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Понеділок 03 жовтня 2022 19:40
Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, - Бербок Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що дуже серйозно ставиться до погроз президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Neue Osnabrücker Zeitung.

"Ми дуже серйозно ставимося до його слів - інше було б легковажно. За більш ніж 220 днів війни Володимир Путін неодноразово показував, що не гребує найстрашнішими воєнними злочинами", - заявила Бербок.

За її словами, Путін не гребує найстрашнішими воєнними злочинами та російська армія не зупинялася перед ударами по дітях та лікарнях. Тому Німеччина не повинна піддаватись на шантаж Путіна, оскільки він може це сприйняти як запрошення до подальшої ескалації

На її думку, промова 30 вересня показала, що імперська манія Путіна не обмежується Україною. Саме тому Німеччина продовжить надавати підтримку Україні.

"Якщо Росії зійде з рук захоплення земель та шантаж і вона виграє цю війну, тобто знищить Україну, то не тільки європейський мирний порядок опиниться в руїнах, а й жодна маленька країна більше не буде у безпеці", - додала наостанок міністерка.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

В результаті Захід посилив розвідку для спостереження за ядерним арсеналом Росії.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас прокоментувала ядерні погрози Путіна та заявила, що не можна вести перемовини з терористами.

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