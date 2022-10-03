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Германия серьезно относится к ядерным угрозам Путина, - Бербок

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Понедельник 03 октября 2022 19:40
Германия серьезно относится к ядерным угрозам Путина, - Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Neue Osnabrücker Zeitung .

"Мы очень серьезно относимся к его словам - другое было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самыми страшными военными преступлениями", - заявила Бербок.

По ее словам, Путин не гнушается страшными военными преступлениями и российская армия не останавливалась перед ударами по детям и больницам. Поэтому Германия не должна подвергаться шантажу Путина, поскольку он может это воспринять как приглашение к дальнейшей эскалации.

По ее мнению, речь 30 сентября показала, что имперская мания Путина не ограничивается Украиной. Именно поэтому Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

"Если России сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", - добавила министр.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

В результате Запад усилил разведку по наблюдению за ядерным арсеналом России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала ядерные угрозы Путина и заявила, что нельзя вести переговоры с террористами.

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