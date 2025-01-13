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Німеччина розслідує польоти дронів над військовими об'єктами у Баварії

Понеділок 13 січня 2025 16:10
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Німеччина розслідує польоти дронів над військовими об'єктами у Баварії Ілюстративне фото: Німеччина розслідує польоти дронів над військовими об'єктами у Баварії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Баварське державне управління кримінальної поліції (LKA) розпочало розслідування після кількох помічених безпілотних літальних апаратів (БпЛА) над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Allgemeine.

Близько о 18:00, 12 січня, Північне поліцейське управління Верхньої Баварії отримало повідомлення про проліт дронів над зоною військової безпеки в Манхінгу. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили до десяти безпілотників, які пролітали над територією. Попри інтенсивні пошукові заходи, відповідальних за запуск дронів так й не знайшли.

Зокрема подібні інциденти відбувались й протягом останніх тижнів:

  • 16 грудня один із місцевих очевидців помітив кілька безпілотників над аеродромом у Манхінгу. Тоді ж пошуки пілота також не увінчались успіхом;
  • 18 грудня три дрони були помічені над зоною військової безпеки в Манхінгу;
  • 19 грудня безпілотники знову літали, але над зоною військової безпеки в Нойбурзі;
  • на Різдво, 25 грудня, дрон був зафіксований у зоні військової безпеки Манхінга/

"Оскільки не можна виключати, що шпигунство за військовими об'єктами та партнерами або компаніями, що постачають зброю, здійснюється в контексті загарбницької війни Росії проти України, були проведені широкі розшукові заходи з метою ідентифікації пілотів безпілотників", - заявило LKA.

Невідомі дрони над військовими об'єктами в Європі

У низці європейських країн раніше вже неодноразово фіксували прольоти невідомих безпілотників над військовими об'єктами. Наприклад, у листопаді над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.

Зокрема на початку 2024-го у Німеччині заявили про регулярні польоти дронів над військовими базами, де тренують українських захисників.

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