Германия расследует полеты дронов над военными объектами в Баварии

Баварское государственное управление криминальной полиции (LKA) начало расследование после нескольких замеченных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine .

Около 18:00, 12 января, Северное полицейское управление Верхней Баварии получило сообщение о пролете дронов над зоной военной безопасности в Манхинге. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили до десяти беспилотников, которые пролетали над территорией. Несмотря на интенсивные поисковые мероприятия, ответственных за запуск дронов так и не нашли.

В частности подобные инциденты происходили и в течение последних недель:

16 декабря один из местных очевидцев заметил несколько беспилотников над аэродромом в Манхинге. Тогда же поиски пилота также не увенчались успехом;

18 декабря три дрона были замечены над зоной военной безопасности в Манхинге;

19 декабря беспилотники снова летали, но над зоной военной безопасности в Нойбурге;

на Рождество, 25 декабря, дрон был зафиксирован в зоне военной безопасности Манхинга/

"Поскольку нельзя исключать, что шпионаж за военными объектами и партнерами или компаниями, поставляющими оружие, осуществляется в контексте захватнической войны России против Украины, были проведены широкие розыскные мероприятия с целью идентификации пилотов беспилотников", - заявило LKA.