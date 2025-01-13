Германия расследует полеты дронов над военными объектами в Баварии
Баварское государственное управление криминальной полиции (LKA) начало расследование после нескольких замеченных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine.
Около 18:00, 12 января, Северное полицейское управление Верхней Баварии получило сообщение о пролете дронов над зоной военной безопасности в Манхинге. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили до десяти беспилотников, которые пролетали над территорией. Несмотря на интенсивные поисковые мероприятия, ответственных за запуск дронов так и не нашли.
В частности подобные инциденты происходили и в течение последних недель:
- 16 декабря один из местных очевидцев заметил несколько беспилотников над аэродромом в Манхинге. Тогда же поиски пилота также не увенчались успехом;
- 18 декабря три дрона были замечены над зоной военной безопасности в Манхинге;
- 19 декабря беспилотники снова летали, но над зоной военной безопасности в Нойбурге;
- на Рождество, 25 декабря, дрон был зафиксирован в зоне военной безопасности Манхинга/
"Поскольку нельзя исключать, что шпионаж за военными объектами и партнерами или компаниями, поставляющими оружие, осуществляется в контексте захватнической войны России против Украины, были проведены широкие розыскные мероприятия с целью идентификации пилотов беспилотников", - заявило LKA.
Неизвестные дроны над военными объектами в Европе
В ряде европейских стран ранее уже неоднократно фиксировали пролеты неизвестных беспилотников над военными объектами. Например, в ноябре над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.
В частности, в начале 2024-го в Германии заявили о регулярных полетах дронов над военными базами, где тренируют украинских защитников.
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