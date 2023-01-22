Німеччина розробляє нову стратегію відносин із Китаєм, - міністр фінансів
Німеччина працює над новою стратегією взаємин з Китаєм, яка буде спрямована на зниження залежності від Пекіна, який з 2016 року є головним торговим партнером Берліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина має знижувати свою залежність від Китаю поступово, оскільки різке відокремлення від китайського ринку призведе до втрати робочих місць у найбільшій економіці Європи.
"Відділення нашої економіки від китайського ринку не відповідає інтересам робочих місць у Німеччині", - зазначив Лінднер.
За його словами, пріоритетними для німецької економіки в найближчі роки та десятиліття мають стати інші світові регіони та ринки.
"Для цього мають бути покращені політичні умови", - наголосив міністр фінансів Німеччини.
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