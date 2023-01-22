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Німеччина розробляє нову стратегію відносин із Китаєм, - міністр фінансів

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Берлін, Неділя 22 січня 2023 05:56
Німеччина розробляє нову стратегію відносин із Китаєм, - міністр фінансів Фото: Німеччина розробляє нову стратегію відносин із Китаєм (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина працює над новою стратегією взаємин з Китаєм, яка буде спрямована на зниження залежності від Пекіна, який з 2016 року є головним торговим партнером Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина має знижувати свою залежність від Китаю поступово, оскільки різке відокремлення від китайського ринку призведе до втрати робочих місць у найбільшій економіці Європи.

"Відділення нашої економіки від китайського ринку не відповідає інтересам робочих місць у Німеччині", - зазначив Лінднер.

За його словами, пріоритетними для німецької економіки в найближчі роки та десятиліття мають стати інші світові регіони та ринки.

"Для цього мають бути покращені політичні умови", - наголосив міністр фінансів Німеччини.

Раніше ми писали, що прокуратура Німеччини ініціювала перевірку Російського дому науки та культури у Берліні.

Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.

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