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У Німеччині перевірять російську організацію на порушення санкцій

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Берлін, Субота 21 січня 2023 07:20
У Німеччині перевірять російську організацію на порушення санкцій Фото: У Німеччині перевірять російську організацію на порушення санкцій (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Німеччини ініціювала перевірку Російського дому науки та культури у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наглядове відомство оцінить діяльність організації щодо порушення закону про санкції. Роботу "Русского дома" забезпечує Росспівробітництво.

Як зазначає агентство, заяву, за якою було ініційовано розслідування, подав німецький депутат від партії "Зелені" Фолькер Бек.

Він припускає, що до складу організаторів культурного центру входить агенція, яка включена до списків санкцій.

Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.

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