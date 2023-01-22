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Германия разрабатывает новую стратегию отношений с Китаем, - министр финансов

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Берлин, Воскресенье 22 января 2023 05:56
Германия разрабатывает новую стратегию отношений с Китаем, - министр финансов Фото: Германия разрабатывает новую стратегию отношений с Китаем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия работает над новой стратегией взаимоотношений с Китаем, которая будет направлена ​​на снижение зависимости от Пекина, который с 2016 года является главным торговым партнером Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия должна снижать свою зависимость от Китая постепенно, поскольку резкое отделение от китайского рынка приведет к потере рабочих мест в крупнейшей экономике Европы.

"Отделение нашей экономики от китайского рынка не отвечает интересам рабочих мест в Германии", — отметил Линднер.

По его словам, приоритетными для немецкой экономики в ближайшие годы и десятилетия должны стать другие мировые регионы и рынки.

"Для этого должны быть улучшены политические условия", — подчеркнул министр финансов Германии.

Ранее мы писали, что прокуратура Германии инициировала проверку Российского дома науки и культуры в Берлине.

Напомним, страны Европейского союза работают над десятым пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года.

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