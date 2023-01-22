Германия разрабатывает новую стратегию отношений с Китаем, - министр финансов
Германия работает над новой стратегией взаимоотношений с Китаем, которая будет направлена на снижение зависимости от Пекина, который с 2016 года является главным торговым партнером Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия должна снижать свою зависимость от Китая постепенно, поскольку резкое отделение от китайского рынка приведет к потере рабочих мест в крупнейшей экономике Европы.
"Отделение нашей экономики от китайского рынка не отвечает интересам рабочих мест в Германии", — отметил Линднер.
По его словам, приоритетными для немецкой экономики в ближайшие годы и десятилетия должны стать другие мировые регионы и рынки.
"Для этого должны быть улучшены политические условия", — подчеркнул министр финансов Германии.
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