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Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації

Німеччина, Неділя 21 липня 2024 16:53
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Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації Фото: Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Німеччини працює над документом, що буде спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про розробку нової стратегії оборонної модернізації Німеччини повідомив речник міністерства економіки, однак він не надав додаткових деталей.

"Я можу підтвердити, що уряд працює над стратегічним документом для модернізації промисловості оборони та безпеки. Він розробляється в кількох департаментах", - сказав речник.

Незадовго до цього газета Handelsblatt повідомила, що стратегічний документ міститиме пункти, які дозволять пришвидшене схвалення будівництва збройових заводів у Німеччині, включаючи скорочення термінів і обмеження можливості заперечень з боку громадянських ініціатив.

За даними газети, тристороння коаліція Німеччини планує прийняти документ у серпні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через збройну агресію Росії в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче "вибити" більше грошей на оборону. Він заявив, що розчарований проєктом бюджету на 2025 рік.

Ми повідомляли, що днями уряд Німеччини ухвалив проєкт бюджету на наступний рік.

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