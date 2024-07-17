Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2025 рік з вдвічі меншою допомогою для України

Уряд Німеччини схвалив бюджет на наступний рік. Згідно зі попередньо затвердженим бюджет на допомогу Україні виділили вдвічі менше коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Німецький уряд затвердив проєкт бюджету, який спрямований на стимулювання економіки. Проєкт передадуть на розгляд Бундестагу.

Заплановані витрати бюджету Німеччини становлять 480,6 млрд євро. Нові запозичення у 2025 році складуть 43,8 млрд євро.

Проєкт бюджету передбачає збільшення витратив на оборону на 1,3 млрд євро - до 53 млрд євро. Це менше, ніж очікував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Очікується, що парламент Німеччини під час розгляду продовжить дискусії щодо оборони.

Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня. Ймовірно, парламент затвердить додатковий бюджет на поточний рік 8 листопада, а бюджет на наступний рік - 29 листопада. До того часу парламентарі можуть вносити зміни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини на допомогу Україні у 2025 році збирається виділити 4 млрд євро. Це вдвічі менше, ніж у 2024 році, коли Берлін направив рекордні 8 млрд євро.