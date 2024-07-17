ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2025 рік з вдвічі меншою допомогою для України

Берлін, Середа 17 липня 2024 16:24
UA EN RU
Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2025 рік з вдвічі меншою допомогою для України Фото: уряд Німеччини схвалив бюджет на 2025 рік (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Німеччини схвалив бюджет на наступний рік. Згідно зі попередньо затвердженим бюджет на допомогу Україні виділили вдвічі менше коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Німецький уряд затвердив проєкт бюджету, який спрямований на стимулювання економіки. Проєкт передадуть на розгляд Бундестагу.

Заплановані витрати бюджету Німеччини становлять 480,6 млрд євро. Нові запозичення у 2025 році складуть 43,8 млрд євро.

Проєкт бюджету передбачає збільшення витратив на оборону на 1,3 млрд євро - до 53 млрд євро. Це менше, ніж очікував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Очікується, що парламент Німеччини під час розгляду продовжить дискусії щодо оборони.

Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня. Ймовірно, парламент затвердить додатковий бюджет на поточний рік 8 листопада, а бюджет на наступний рік - 29 листопада. До того часу парламентарі можуть вносити зміни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини на допомогу Україні у 2025 році збирається виділити 4 млрд євро. Це вдвічі менше, ніж у 2024 році, коли Берлін направив рекордні 8 млрд євро.

Раніше стало відомо, що Міноборони Німеччини запросило в уряду додаткові кошти на фінансування допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне