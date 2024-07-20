Пісторіус хоче "вибити" більше грошей на оборону Німеччини через загрозу Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розчарований проєктом бюджету на 2025 рік. Він готовий "воювати" за збільшення видатків на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пісторіус для Tagesspiegel.

Згідно з проєктом бюджету Німеччини на наступний рік, витрати на оборону збільшили на 1,2 млрд євро замість 6,7 млрд, які просив Пісторіус. Він заявив, що це недостатні інвестиції в армії у сучасних умовах.

"Я продовжую виступати за те, щоб Бундесвер отримав гроші, необхідні з огляду на надто реальну загрозу з боку Росії. Наступна можливість для цього - це парламентська процедура", - сказав він.

Міністр оборони наголосив, що не поділяє думку глава Мінфіну Німеччини Крістіана Лінднера про повернення до нормальної економіки після пандемії коронавірусу, особливо щодо військових потреб і України.

"Ми маємо справу не з вигаданою загрозою, ілюзією чи антиутопією…Ситуація загрози справжня… Небезпека не стає меншою, якщо ви її ігноруєте - вона стає більшою", - вважає міністр.