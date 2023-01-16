Німеччина розпочала перекидання систем ППО Patriot до Польщі, - Spiegel

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Системи ППО будуть перекинуті вже найближчими днями. Загалом три одиниці Patriot захищатимуть критичну інфраструктуру Польщі поруч з кордоном з Україною.

Зазначається, що ППО також оборонятиме важливий пункт передачі допомоги ЗСУ. Протягом останніх тижнів Німеччина проводила розвідку в районі вантажної станції Замость, де за 30 кілометрів від польсько-українського кордону завантажують вантажі з гуманітарною допомогою й військовими матеріалами для України.

Очікується, що кордон оборонятимуть 3 батареї Patriot й близько 600 військовослужбовців.