Німеччина не має наміру поставляти Україні ППО Patriot: пояснили причину

Німеччина не планує передавати Україні ППО Patriot через недостатню їх кількість у своєму розпоряджені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel .

Уряд Німеччини привітав передачу Україні американських протиракетних комплексів Patriot.

Водночас представник уряду Штеффен Гебештрайт наголосив, що Берлін не зможе передати вищезгадані системи ЗСУ. Після передачі трьох одиниць Patriot Польщі, Німеччина наразі не має у своєму розпорядженні інших систем цього типу.

Також німецький уряд привітав візит президента України Володимира Зеленського до США назвавши це добрим знаком.