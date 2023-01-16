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Германия начала перебрасывать системи ПВО Patriot в Польшу, - Spiegel

Фото: ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия начала процесс перебрасывания систем ПВО Patriot в Польшу. Первые военные Бундесвера уже выехали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Системы ПВО будут переброшены уже в ближайшие дни. В общей сложности три единицы Patriot будут защищать критическую инфраструктуру Польши рядом с границей с Украиной.

Отмечается, что ПВО также будет защищать важный пункт передачи помощи ВСУ. В последние недели Германия проводила разведку в районе грузовой станции Замость, где в 30 километрах от польско-украинской границы загружают грузы с гуманитарной помощью и военными материалами для Украины.

Ожидается, что границу будут защищать 3 батареи Patriot и около 600 военнослужащих.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в немецком правительстве объяснили, почему Берлин не может передать ПВО Patriot Украине.

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