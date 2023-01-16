Германия начала перебрасывать системи ПВО Patriot в Польшу, - Spiegel

Германия начала процесс перебрасывания систем ПВО Patriot в Польшу. Первые военные Бундесвера уже выехали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Системы ПВО будут переброшены уже в ближайшие дни. В общей сложности три единицы Patriot будут защищать критическую инфраструктуру Польши рядом с границей с Украиной.

Отмечается, что ПВО также будет защищать важный пункт передачи помощи ВСУ. В последние недели Германия проводила разведку в районе грузовой станции Замость, где в 30 километрах от польско-украинской границы загружают грузы с гуманитарной помощью и военными материалами для Украины.

Ожидается, что границу будут защищать 3 батареи Patriot и около 600 военнослужащих.