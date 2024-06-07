Німеччина розглядає передачу Україні ще однієї батареї Patriot, - Bloomberg

Влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел видання, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні.
Співрозмовники Bloomberg зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи Patriot у Німеччині поки що не ухвалили.
Нагадаємо, Україна активно закликає союзників про передачу систем ППО Patriot, які здатні збивати балістичну зброю. Це відбувається на тлі посилення обстрілів з боку російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що для ослаблення російського диктатора Володимира Путіна українські захисники потребують 5-7 систем Patriot.
Поки що на заклики відгукнулася лише Німеччина. У квітні німецьке Міноборони анонсувало передачу батареї Patriot для зміцнення української протиповітряної оборони.
Також нещодавно міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував надання Україні системи ППО SAMP/T. Вона, як і Patriot, може збивати цілі, які летять балістичною траєкторією.
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