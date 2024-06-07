Німеччина розглядає передачу Україні ще однієї батареї Patriot, - Bloomberg

Що передувало

Нагадаємо, Україна активно закликає союзників про передачу систем ППО Patriot, які здатні збивати балістичну зброю. Це відбувається на тлі посилення обстрілів з боку російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що для ослаблення російського диктатора Володимира Путіна українські захисники потребують 5-7 систем Patriot.

Поки що на заклики відгукнулася лише Німеччина. У квітні німецьке Міноборони анонсувало передачу батареї Patriot для зміцнення української протиповітряної оборони.

Також нещодавно міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував надання Україні системи ППО SAMP/T. Вона, як і Patriot, може збивати цілі, які летять балістичною траєкторією.

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